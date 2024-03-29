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Кабмин России упростил порядок присвоения статуса ветерана боевых действий

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Правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий, соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин России упростил порядок присвоения статуса ветерана боевых действий
  • РИА Новости

«В России упрощён порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца», — говорится в документе.

Уточняется, что речь идёт о гражданах, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач специальной военной операции на Украине.

Ранее для получения и удостоверения статуса ветерана боевых действий была необходима копия контракта.

Теперь для получения соответствующего статуса будет достаточно документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также официальных бумаг о награждении государственной или ведомственной наградой.

26 января российский президент Владимир Путин поручил внести в нормативные правовые акты России изменения, которые позволяют признавать участников спецоперации ветеранами боевых действий вне зависимости от контракта.

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