Кабмин России упростил порядок присвоения статуса ветерана боевых действий
- РИА Новости
«В России упрощён порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца», — говорится в документе.
Уточняется, что речь идёт о гражданах, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач специальной военной операции на Украине.
Ранее для получения и удостоверения статуса ветерана боевых действий была необходима копия контракта.
Теперь для получения соответствующего статуса будет достаточно документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также официальных бумаг о награждении государственной или ведомственной наградой.
26 января российский президент Владимир Путин поручил внести в нормативные правовые акты России изменения, которые позволяют признавать участников спецоперации ветеранами боевых действий вне зависимости от контракта.