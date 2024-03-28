Специалист Чегодаева прокомментировала популярность студий на рынке жилья

Руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева высказалась о популярности студий на рынке жилья.

«Студии — один из наиболее популярных форматов лотов как среди покупателей, приобретающих недвижимость для непосредственного проживания, так и среди инвесторов. На первичном рынке недвижимости во введённых проектах на долю студий приходится 6% лотов, на вторичном — 3%», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметила Чегодаева, к преимуществам малогабаритных объектов можно отнести довольно низкую стоимость.

Эксперт добавила, что в структуре спроса последних лет малогабаритный формат жилья стабильно входит в тройку лидеров, особенно в массовом сегменте.

Ранее НСН сообщала, что в Москве одобрили планы строительства трёх новых объектов в рамках программы создания мест приложения труда.