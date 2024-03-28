В список победителей международного конкурса iF Design Award 2024 вошла компания из России

В список победителей международного конкурса iF Design Award 2024 вошла российская компания.

«Квиттер-еМобилити» стала лауреатом в категории «Автомобильная промышленность».

Компания получила награду за станцию зарядки Kvitter EV, которая предназначена для городского использования и имеет персонализированный интерфейс.

Дизайн умных зарядных станций, которые появятся на рынке во втором полугодии 2024 года, был разработан ведущей студией промышленного дизайна в России ART-UP Studio.

Международный конкурс iF Design Award проводится уже более 70 лет. Ежегодно мировые эксперты выбирают лучшие дизайнерские решения в различных категориях.

Отмечается, что компания «Квиттер-еМобилити», которая специализируется не только на производстве зарядных станций для электромобилей, но и представляет инновационные интеллектуальные решения по балансировке мощности, стала одним из немногих российских производителей за всё время проведения премии, попавших в список победителей.