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В Туве девятилетняя девочка предложила женщине совершить теракт

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В Туве девятилетняя девочка предлагала незнакомой женщине совершить массовое убийство.
В Туве девятилетняя девочка предложила женщине совершить теракт
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МВД

«Школьница призналась, что от скуки решила написать незнакомому абоненту, который был сохранён в телефоне её старшей сестрой, сообщение с предложением совершить за вознаграждение противоправное деяние», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, в ответ на это ей пригрозили сообщить о её действиях в правоохранительные органы.

Отмечается, что, судя по переписке, девочка предложила собеседнику 500 тыс. рублей.

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