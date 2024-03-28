В Туве девятилетняя девочка предложила женщине совершить теракт

В Туве девятилетняя девочка предлагала незнакомой женщине совершить массовое убийство.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МВД

«Школьница призналась, что от скуки решила написать незнакомому абоненту, который был сохранён в телефоне её старшей сестрой, сообщение с предложением совершить за вознаграждение противоправное деяние», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, в ответ на это ей пригрозили сообщить о её действиях в правоохранительные органы.

Отмечается, что, судя по переписке, девочка предложила собеседнику 500 тыс. рублей.