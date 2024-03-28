В Туве девятилетняя девочка предложила женщине совершить теракт
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МВД
«Школьница призналась, что от скуки решила написать незнакомому абоненту, который был сохранён в телефоне её старшей сестрой, сообщение с предложением совершить за вознаграждение противоправное деяние», — отметили в ведомстве.
Как уточняется, в ответ на это ей пригрозили сообщить о её действиях в правоохранительные органы.
Отмечается, что, судя по переписке, девочка предложила собеседнику 500 тыс. рублей.