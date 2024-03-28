В нацпроект «Молодёжь России» могут включить меры борьбы с экстремизмом в сети

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила включить в нацпроект «Молодёжь России» работу по предотвращению втягивания в экстремизм молодёжи в интернете.

«Мы видим, как из-за рубежа втягивают нашу молодёжь в экстремистскую деятельность через интернет-пространство, социальные сети. Недавние трагические события это ещё раз показали. Это война — война за умы и здоровье молодого поколения России. Наша задача — предпринять все возможные меры для безопасности детей и молодёжи. Это должно стать одной из важных задач нового нацпроекта «Молодёжь России», — отметила депутат.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в этом году запустить новый национальный проект — «Молодёжь России».