Путин: заявления типа «Россия — для русских» вызывают тревогу

Президент Владимир Путин признался, что когда слышит лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги.

Об этом он заявил в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.

«Вот вы знаете, когда я слышу наших — такие люди везде есть, в любом обществе, — когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия — многонациональная страна, нужно с уважением относиться ко всем.

Также он призвал беречь единство народа России.

Кроме того, российский лидер отметил, что представители всех народов России на поле боя проявляют себя с наилучшей стороны.