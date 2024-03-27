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Актёр Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Актёр Стивен Сигал навестил пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которые в настоящий момент находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Минздрава России.
Актёр Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»
  • Gettyimages.ru

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минздрава России, он зашёл к трём пострадавшим при теракте.

«То, что произошло, — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — отметил Сигал.

Он также поблагодарил врачей за их работу.

Ранее Следственный комитет сообщил, что на данный момент опознано уже 84 тела погибших в «Крокусе», среди них — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет.

Согласно последним данным, число погибших в результате теракта достигло 140.

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