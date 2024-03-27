Россияне стали вдвое чаще пользоваться общественным транспортом

Согласно новому исследованию, россияне стали более активно пользоваться общественным транспортом. Они совершили в два раза больше поездок по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на анализ транзакций клиентов «Почта Банка» за I квартал 2024 года.

Совокупные траты на проезд оцениваются в 278 млн рублей, что на 18% больше, чем годом ранее.

Средний чек на наземном транспорте составил 42 рубля, в метро и на вокзалах — 196 рублей.

Число транзакций на АЗС снизилось на 15%, расходы на топливо — на 5%, до 1,6 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.