Россияне стали вдвое чаще пользоваться общественным транспортом
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на анализ транзакций клиентов «Почта Банка» за I квартал 2024 года.
Совокупные траты на проезд оцениваются в 278 млн рублей, что на 18% больше, чем годом ранее.
Средний чек на наземном транспорте составил 42 рубля, в метро и на вокзалах — 196 рублей.
Число транзакций на АЗС снизилось на 15%, расходы на топливо — на 5%, до 1,6 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.