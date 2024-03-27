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Замруководителя ФТС Ягодкиной предъявлены обвинения в превышении полномочий

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Заместителю главы Федеральной таможенной службы Елене Ягодкиной предъявили обвинение по делу о превышении полномочий.
Замруководителя ФТС Ягодкиной предъявлены обвинения в превышении полномочий
  • РИА Новости

«Ягодкина обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия)», — зачитала материалы дела судья Басманного суда Елена Ленская.

26 марта Елену Ягодкину задержали в Москве.

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