Замруководителя ФТС Ягодкиной предъявлены обвинения в превышении полномочий
Заместителю главы Федеральной таможенной службы Елене Ягодкиной предъявили обвинение по делу о превышении полномочий.
- РИА Новости
«Ягодкина обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлёкшее тяжкие последствия)», — зачитала материалы дела судья Басманного суда Елена Ленская.
26 марта Елену Ягодкину задержали в Москве.
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