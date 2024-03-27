СК начал проверку после столкновения самолёта с технической машиной в Домодедове
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«По факту столкновения самолёта с водозаправочной машиной проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России», — отмечается в заявлении.
Проверку по факту инцидента начала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, сегодня днём автомобиль с питьевой водой при движении по перрону совершил столкновение с воздушным судном авиакомпании Emirates, вылетающим по маршруту Москва — Дубай, повредив его днище», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что самолёт Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в аэропорту Домодедово с машиной технического обслуживания.