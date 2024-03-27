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СК начал проверку после столкновения самолёта с технической машиной в Домодедове

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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку после столкновения самолёта Airbus A380-800 авиакомпании Emirates с машиной технического обслуживания в аэропорту Домодедово.
СК начал проверку после столкновения самолёта с технической машиной в Домодедове
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По факту столкновения самолёта с водозаправочной машиной проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России», — отмечается в заявлении.

Проверку по факту инцидента начала и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня днём автомобиль с питьевой водой при движении по перрону совершил столкновение с воздушным судном авиакомпании Emirates, вылетающим по маршруту Москва — Дубай, повредив его днище», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что самолёт Airbus A380-800 авиакомпании Emirates столкнулся в аэропорту Домодедово с машиной технического обслуживания.

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