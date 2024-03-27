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Психолог Тубис рассказала о пользе прогулок при борьбе с хандрой

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Психолог Екатерина Тубис рассказала, как побороть межсезонную хандру. В частности, она посоветовала скорректировать рацион, отдать предпочтение продуктам, богатым полезными веществами.
Психолог Тубис рассказала о пользе прогулок при борьбе с хандрой
  • Gettyimages.ru

«Не нужно забывать о физических нагрузках и прогулках. Если нет времени на долгие вылазки, можно пройти хотя бы какое-то расстояние до работы пешком. Следует поменьше проводить время в соцсетях, лучше почитать книгу или посмотреть лёгкую комедию», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, перед сном можно проветрить спальню, послушать спокойную музыку, а утром стоит понаблюдать за природой за окном.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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