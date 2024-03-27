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Слоган «Прекрасная Россия Будущего» получил регистрацию в качестве бренда

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RT
Расследователь Илья Ремесло зарегистрировал на своё имя товарный знак «Прекрасная Россия Будущего», который был придуман основателем ФБК* Алексеем Навальным и активно использовался для оппозиционной агитации. Ни сам Навальный, ни его сторонники за оформлением авторских прав на фразу в Роспатент не обращались. Юрист рассчитывает использовать патент для борьбы с неправомерным использованием словосочетания и символики ПРБ, а также для продвижения собственной линейки товаров для поддержки СВО.
Слоган «Прекрасная Россия Будущего» получил регистрацию в качестве бренда
  • Gettyimages.ru

Илья Ремесло отмечает, что ещё в 2021 году он обратился в Роспатент с просьбой о регистрации товарного знака «Прекрасная Россия Будущего», однако экспертиза по заявлению юриста длилась почти 2,5 года. Положительное решение было принято только в 2024 году, свидетельство о регистрации товарного знака внесено в соответствующий Госреестр в марте.

В комментарии RT Ремесло подчеркнул, что инициировал процедуру регистрации бренда ПРБ по собственной инициативе — сторонники Навального могли запустить аналогичный процесс.

«К мысли о регистрации товарного знака меня привело циничное и незаконное, на мой взгляд, использование этого словосочетания навальнистами. Например, с триколором. При этом они могли зарегистрировать словосочетание «Прекрасная Россия Будущего» сами, но не удосужились сделать этого», — отметил юрист.

Ремесло также поделился планами по использованию полученного от Роспатента преимущественного права на бренд.

«Google блокирует контекстную рекламу, если она вводит в заблуждение или незаконно использует зарегистрированные как торговые марки словосочетания, то же самое делает и YouTube в случае с видеороликами, даже ещё в более жёсткой форме. Поэтому, если навальнисты будут пытаться продвигать контекстную рекламу с ПРБ, у меня высокие шансы её заблокировать как у правообладателя», — рассказал юрист.

По словам собеседника, он планирует использовать полученный патент для выпуска собственного мерча, в том числе с целью поддержки СВО.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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