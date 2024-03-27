Специалист Дубровин: число застраховавших свою жизнь россиян выросло на 50% в 2023 году

Специалист по страхованию жизни межрегионального Союза медицинских страховщиков Виктор Дубровин заявил о росте спроса на данную услугу.

«Спрос на страхование жизни растёт. За 2023 год рост числа таких лиц составил порядка 50%. Сам рынок по итогам 2023 года превысил 800 млрд рублей», — сказал он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, на рынке страхования жизни представлено три крупных направления — кредитное, классическое и накопительное.

«С точки зрения финансовой надёжности все страховщики более-менее стабильны и находятся на очень хорошем уровне. Выбор в пользу того или иного страховщика стоит делать на фоне каких-либо лояльностей человека к уже имеющимся брендам или делать ставку в пользу удобства», — добавил Дубровин.

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