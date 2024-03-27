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Половина жителей района Кузьминки получат новое жильё по программе реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин провёл встречу с новосёлами жилого комплекса по программе реновации в Кузьминках. Объект расположен на Волгоградском проспекте.
Половина жителей района Кузьминки получат новое жильё по программе реновации
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ.

Здание построено по индивидуальному проекту. Там предусмотрено 357 квартир.

«Кузьминки станут самым современным районом в Москве... Сегодня мы собираемся вместе с этим домом сдавать детские площадки, благоустраивать их», — сказал Собянин.

По его словам, новое жильё в Кузьминках получат половина жителей района.

Ранее НСН сообщала о ходе строительства детской поликлиники в Зеленограде.

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