Половина жителей района Кузьминки получат новое жильё по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл встречу с новосёлами жилого комплекса по программе реновации в Кузьминках. Объект расположен на Волгоградском проспекте.

Об этом сообщает НТВ.

Здание построено по индивидуальному проекту. Там предусмотрено 357 квартир.

«Кузьминки станут самым современным районом в Москве... Сегодня мы собираемся вместе с этим домом сдавать детские площадки, благоустраивать их», — сказал Собянин.

По его словам, новое жильё в Кузьминках получат половина жителей района.

Ранее НСН сообщала о ходе строительства детской поликлиники в Зеленограде.