Половина жителей района Кузьминки получат новое жильё по программе реновации
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Об этом сообщает НТВ.
Здание построено по индивидуальному проекту. Там предусмотрено 357 квартир.
«Кузьминки станут самым современным районом в Москве... Сегодня мы собираемся вместе с этим домом сдавать детские площадки, благоустраивать их», — сказал Собянин.
По его словам, новое жильё в Кузьминках получат половина жителей района.
Ранее НСН сообщала о ходе строительства детской поликлиники в Зеленограде.