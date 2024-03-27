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Оправдывавшая теракт в «Крокусе» липчанка заявила, что много выпила

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Оправдывавшая теракт в «Крокус Сити Холле» жительница Липецкой области заявила, что много выпила.
Оправдывавшая теракт в «Крокусе» липчанка заявила, что много выпила
  • РИА Новости

На опубликованном на сайте МВД Медиа видео женщина заявила, что она «очень много выпила».

«И у меня, знаете, энергия, агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Я ни в коем случае не хочу, чтобы убивали людей... Признаю, что я сказала это от злости... Я наговорила то, что, возможно, в трезвом уме я бы не сказала», — сказала она.

Ранее появилась информация, что жительница Липецкой области в прямом эфире сказала, что жертв теракта в «Крокусе» было мало и надо было «вырезать пол-Москвы». Полиция проводит проверку.

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