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Шойгу направил телеграмму мотострелковому полку, отличившемуся в ходе СВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу направил телеграмму командованию и личному составу 102-го Слонимско-Померанского Краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка, отличившемуся в ходе специальной военной операции.
Шойгу направил телеграмму мотострелковому полку, отличившемуся в ходе СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«С первых дней специальной военной операции полк выполняет задачи на самых сложных направлениях», — говорится в публикации.

Так, отмечается, что подразделения полка участвовали в освобождении Мариуполя, а также освобождали населённые пункты Луганской и Донецкой народных республик.

Также, по данным ведомства, военнослужащие полка внесли основной вклад в освобождение населённого пункта Красное.

За проявленные при выполнении боевых задач мужество и отвагу более 1,4 тыс. военных полка удостоены государственных наград и знаков отличия.

«Мы всегда будем помнить подвиги воинов полка, отдавших жизнь в борьбе за Родину и навечно вписавших в историю свои имена», — говорится в телеграмме Шойгу.

23 марта Министерство обороны сообщило, что войска России освободили населённый пункт Красное в ДНР и улучшили тактическое положение по переднему краю на Донецком направлении.

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