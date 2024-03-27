Полк «Ярсов» иркутского соединения освоит новые районы боевого патрулирования
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша.
«Наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Россия начала контрольные проверки с выходом «Ярсов» на полевые позиции.
1 марта стало известно, что Минобороны России провело успешный учебно-боевой пуск «Ярса» с Плесецка.