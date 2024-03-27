Полк «Ярсов» иркутского соединения освоит новые районы боевого патрулирования

Ракетный полк комплексов «Ярс» с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе командно-штабного учения, планируется освоение новых районов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша.

«Наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия начала контрольные проверки с выходом «Ярсов» на полевые позиции.

1 марта стало известно, что Минобороны России провело успешный учебно-боевой пуск «Ярса» с Плесецка.