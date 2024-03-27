RT в Telegram
Подпишись

Полк «Ярсов» иркутского соединения освоит новые районы боевого патрулирования

Короткая ссылка
Ракетный полк комплексов «Ярс» с ракетами наземного базирования иркутского ракетного соединения вышел на маршруты боевого патрулирования в ходе командно-штабного учения, планируется освоение новых районов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша.

«Наряду с плановыми задачами и вводными будут осваивать новые районы боевого патрулирования», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия начала контрольные проверки с выходом «Ярсов» на полевые позиции.

1 марта стало известно, что Минобороны России провело успешный учебно-боевой пуск «Ярса» с Плесецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить