Родным погибших в «Крокусе» пишут с украинских номеров глумливые сообщения

Мама инвалида-колясочника Максима Вербенина, который погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле», рассказала RT, что ей пишут с украинских номеров глумливые сообщения.

«Ко мне в мессенджеры стучатся украинские боты жуткие. Пишут мне, что сыну это отрезают, другое с ним делают, «Я его насилую» и прочую грязь. Либо говорят, что видели его вчера, и спрашивают, интересует ли меня информация», — рассказала она.

По словам женщины, ей часто задают вопрос, какого наказания заслуживают люди, устроившие теракт в «Крокусе».

«Я не знаю. Все мои мысли только о потере ребёнка. В голове туман и боль. Гады, звери! Ты выстрелил в колясочника — кто ты после этого?» — говорит она.

Ранее и другие родственники жертв теракта сообщали о подобных атаках, которые идут с украинских номеров.