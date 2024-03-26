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Родным погибших в «Крокусе» пишут с украинских номеров глумливые сообщения

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Мама инвалида-колясочника Максима Вербенина, который погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле», рассказала RT, что ей пишут с украинских номеров глумливые сообщения.
Родным погибших в «Крокусе» пишут с украинских номеров глумливые сообщения
  • РИА Новости

«Ко мне в мессенджеры стучатся украинские боты жуткие. Пишут мне, что сыну это отрезают, другое с ним делают, «Я его насилую» и прочую грязь. Либо говорят, что видели его вчера, и спрашивают, интересует ли меня информация», — рассказала она.

По словам женщины, ей часто задают вопрос, какого наказания заслуживают люди, устроившие теракт в «Крокусе».

«Я не знаю. Все мои мысли только о потере ребёнка. В голове туман и боль. Гады, звери! Ты выстрелил в колясочника — кто ты после этого?» — говорит она.

Ранее и другие родственники жертв теракта сообщали о подобных атаках, которые идут с украинских номеров.

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