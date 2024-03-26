Шадаев: в 2023 году в России заблокировали 122 тысячи фишинговых ресурсов

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в прошлом году было заблокировано 122 тыс. фишинговых ресурсов.

Как сообщает ТАСС, он отметил в своей презентации, что число заблокированных соответствующих ресурсов выросло в четыре раза в сравнении с 2022 годом.

Помимо этого, в 2023 году было заблокировано 571 тыс. мошеннических звонков россиянам, количество таких звонков снизилось на 24%.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для бойцов спецоперации.