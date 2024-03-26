RT в Telegram
Подпишись

Шадаев: в 2023 году в России заблокировали 122 тысячи фишинговых ресурсов

Короткая ссылка
Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в прошлом году было заблокировано 122 тыс. фишинговых ресурсов.
Шадаев: в 2023 году в России заблокировали 122 тысячи фишинговых ресурсов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, он отметил в своей презентации, что число заблокированных соответствующих ресурсов выросло в четыре раза в сравнении с 2022 годом.

Помимо этого, в 2023 году было заблокировано 571 тыс. мошеннических звонков россиянам, количество таких звонков снизилось на 24%.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству создать на портале госуслуг раздел о мерах поддержки и льготах для бойцов спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить