Бортников: Россия примет ответные меры после теракта в «Крокусе»
Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» повлечёт за собой ответные меры со стороны Москвы.
- РИА Новости
С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, его цитирует ТАСС.
Помимо этого, директор ФСБ сказал о необходимости признать Службу безопасности Украины террористической организацией.
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