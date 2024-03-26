Бортников: Россия примет ответные меры после теракта в «Крокусе»

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» повлечёт за собой ответные меры со стороны Москвы.

РИА Новости

С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, его цитирует ТАСС. Помимо этого, директор ФСБ сказал о необходимости признать Службу безопасности Украины террористической организацией.