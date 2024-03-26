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Большинство москвичей поддержали идею создания мемориала в «Крокусе»

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Согласно новому исследованию, большинство жителей Москвы поддержали идею создания мемориала в «Крокус Сити Холле». На месте концертного зала стоит разбить парк, заявили 57% опрошенных.
Большинство москвичей поддержали идею создания мемориала в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование портала SuperJob.

Ещё 24% выразили мнение, что правильным было бы восстановить здание.

«Пусть всем вредителям и запугивающим назло оно продолжит свою жизнь, а рядом можно установить стелу с именами погибших», — считают участники опроса.

Ранее певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» намерены создать мемориал.

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