Большинство москвичей поддержали идею создания мемориала в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование портала SuperJob.
Ещё 24% выразили мнение, что правильным было бы восстановить здание.
«Пусть всем вредителям и запугивающим назло оно продолжит свою жизнь, а рядом можно установить стелу с именами погибших», — считают участники опроса.
Ранее певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» намерены создать мемориал.