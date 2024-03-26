Глава СК поручил проверить всю информацию от граждан о теракте в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить всю информацию от граждан по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

«Следователи должны проверить всю информацию, поступающую от граждан, уделив внимание каждой детали. Именно от этого зависит всестороннее и объективное расследование, а также реализация принципа неотвратимости наказания и меры профилактики подобных трагедий», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уже известно, чьими руками был совершён теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сейчас же интересуют его заказчики.