Официальные власти России пока не могут что-либо утверждать о возможной причастности Киева к теракту в Подмосковье, пока идёт следствие, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналистка задала Пескову вопрос, может ли Владимир Зеленский быть причастен к теракту, учитывая то, что он «всё-таки еврей».

«Еврей своеобразный там стоит», — ответил Песков, напомнив, что Зеленский проявляет симпатии и тяготеет к национализму, который пропитал руководство киевского режима.

Представитель Кремля рекомендовал журналистам обращаться к заявлениям президента Владимира Путина, которые он сделал за последние два дня.

Как отметил Путин 25 марта, необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину. Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.