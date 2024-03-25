RT: жительница Сочи ищет отца, который пропал после теракта в «Крокусе»

Жительница Сочи Карина ищет отца, который пропал после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

После теракта девушка сначала пыталась найти информацию об отце по телефону, через интернет. Но Дмитрия Олеговича Жеурова нет ни в списках погибших, ни в списках пострадавших. Карина приняла решение лететь в Москву. RT ей оплатит билет.



Карина рассказала, что оставаться в неведении она не может: год назад на специальной военной операции погиб её муж. Безвестность очень тяжела, добавила девушка.

На концерт «Пикника» Дмитрий пошёл вместе с подругой детства Татьяной. Он увлекался русским роком и предложил ей сходить на выступление группы, которую знал с юности.



Татьяна и Дмитрий купили билеты ещё 26 января. У них были места во втором ряду амфитеатра. Когда в зале террористы открыли огонь, как рассказала Татьяна, Дмитрия ранило, он не смог выбраться из зала. Ей удалось выбежать.

«Я когда выскользнула... все, кто рванул за мной... ни один не вышел оттуда. А они рванули за мной. То есть у меня внутри сработал некий рычаг: пора. Там был шквал огня...» — рассказала Татьяна. Сейчас она, как и дочь Дмитрия Карина, надеется узнать хоть какую-то информацию о нём.

Как заявил президент России Владимир Путин, организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели посеять панику, а встретили единение в российском обществе.