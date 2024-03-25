Все московские торговые центры Vegas откроются 26 марта

Все торгово-развлекательные центры Vegas, принадлежащие Crocus Group, будут открыты для посетителей в Московском регионе со вторника, 26 марта.

Об этом компания написала в Telegram.

«Все ТРК Vegas будут вновь открыты для посетителей с 26 марта», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что все ТЦ Vegas будут закрыты в Московском регионе 25 марта.