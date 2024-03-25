RT: в Москве поступает много сообщений об угрозах взрывов

В Москве поступает много сообщений об угрозах взрывов, это касается не только торговых центров, сообщил RT источник.

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При этом собеседник не уточнил, о каких ещё организациях идёт речь. Он добавил, что все сообщения оперативно проверяют. Ранее директор диагностического центра хирургии Пирогова Олег Карпов сообщил об эвакуации пациентов и персонала из здания.