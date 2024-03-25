RT: в Москве поступает много сообщений об угрозах взрывов
В Москве поступает много сообщений об угрозах взрывов, это касается не только торговых центров, сообщил RT источник.
- Gettyimages.ru
- © Sergey Alimov
При этом собеседник не уточнил, о каких ещё организациях идёт речь.
Он добавил, что все сообщения оперативно проверяют.
Ранее директор диагностического центра хирургии Пирогова Олег Карпов сообщил об эвакуации пациентов и персонала из здания.
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