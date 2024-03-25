Юрист Русяев дал советы по возврату денег за неоказанные услуги

Управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев дал рекомендации по возврату средств за неоказанные услуги.

«Согласно статье 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право в любой момент отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесённых расходов. Это положение действует независимо от сферы услуг, формы договора и наличия коммерческих интересов у потребителя», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, если компания безосновательно отказывается возвращать деньги, то можно направить письменную досудебную претензию с требованием вернуть средства в установленный срок. Если претензия проигнорирована, необходимо обратиться с иском в суд.

Кроме того, допустимо проинформировать Роспотребнадзор о систематических нарушениях прав потребителей конкретной компанией, уточнил Русяев.

«В случае открытого игнорирования требований закона потребитель вправе требовать не только возврата денежных средств, но и компенсации морального вреда», — добавил он.

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал в беседе с «Радио 1», как вернуть деньги за некачественный товар.