Юрист Русяев дал советы по возврату денег за неоказанные услуги
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«Согласно статье 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право в любой момент отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесённых расходов. Это положение действует независимо от сферы услуг, формы договора и наличия коммерческих интересов у потребителя», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».
По его словам, если компания безосновательно отказывается возвращать деньги, то можно направить письменную досудебную претензию с требованием вернуть средства в установленный срок. Если претензия проигнорирована, необходимо обратиться с иском в суд.
Кроме того, допустимо проинформировать Роспотребнадзор о систематических нарушениях прав потребителей конкретной компанией, уточнил Русяев.
«В случае открытого игнорирования требований закона потребитель вправе требовать не только возврата денежных средств, но и компенсации морального вреда», — добавил он.
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал в беседе с «Радио 1», как вернуть деньги за некачественный товар.