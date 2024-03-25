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Сотрудник гардероба: один из террористов уже приходил в «Крокус» осмотреться

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Террориста, осматривавшего фойе «Крокуса» за две недели до теракта, видел в здании несовершеннолетний сотрудник гардероба Александр. Молодой человек рассказал RT, что работал 7 марта. Его задачей было стоять у эскалатора и направлять людей в гардероб и концертный зал, подсказывать им, как пройти на свои места.
Сотрудник гардероба: один из террористов уже приходил в «Крокус» осмотреться
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Ко мне подходил один мужчина — как оказалось позже, это был один из террористов. Он выглядел подозрительно, просто ходил по фойе, оглядывался, что-то у меня спрашивал, где что находится», — сообщил собеседник.

Мужчина подходил к нему несколько раз: в первый раз Александр предложил ему сдать в гардероб верхнюю одежду, но тот ушёл. Спустя полчаса он вернулся и спросил ещё что-то.

«Честно, я не помню [что], потому что говорил он невнятно. Плохо говорил на русском», — сообщил Александр.

Подросток узнал террориста, когда его фото показывали в новостях уже после трагедии. Он опознал его по куртке.

В день теракта Александр тоже работал и действовал по инструкции, созвал людей и помог выйти на улицу через служебную дверь нескольким десяткам человек.

Как сообщил RT источник, обвиняемые в теракте Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсидин были знакомы до теракта и общались в Подольске.

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