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Возгорание произошло на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС

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Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Голубева, огонь был оперативно ликвидирован силами работников станции, пострадавших нет.

«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из эксплуатации временно были выведены два энергоблока ГРЭС.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами.

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