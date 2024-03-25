Возгорание произошло на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Голубева, огонь был оперативно ликвидирован силами работников станции, пострадавших нет.
«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из эксплуатации временно были выведены два энергоблока ГРЭС.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Красноярском крае загорелся цех с пиломатериалами.