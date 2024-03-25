Обвиняемый в теракте в «Крокусе» Фаридуни публиковал в соцсетях фото из Стамбула
Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, Фаридуни сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля.
Ранее суд арестовал третьего фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Фаридуни до 22 мая.
Также сообщалось, что Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске.
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