Обвиняемый в теракте в «Крокусе» Фаридуни публиковал в соцсетях фото из Стамбула

Один из обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» публиковал в феврале в соцсети Instagram* фотографии из Стамбула.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Фаридуни сделал восемь публикаций в один день — 23 февраля.

Ранее суд арестовал третьего фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Фаридуни до 22 мая.

Также сообщалось, что Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.