Корр RT: Луганск присоединился к акции «Летят журавли»

Луганск присоединился к акции «Летят журавли». На экранах запустили белых птиц в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

AFP

Об этом сообщает корреспондент RT. Также акция проходит в Донецке, Запорожской и Липецкой областях. Ранее сообщалось, что минутой молчания почтили память жертв теракта возле здания «Крокус Сити Холла», где показывают проекцию «Журавли».