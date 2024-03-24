Корр RT: Луганск присоединился к акции «Летят журавли»
Луганск присоединился к акции «Летят журавли». На экранах запустили белых птиц в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
- AFP
Об этом сообщает корреспондент RT.
Также акция проходит в Донецке, Запорожской и Липецкой областях.
Ранее сообщалось, что минутой молчания почтили память жертв теракта возле здания «Крокус Сити Холла», где показывают проекцию «Журавли».
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