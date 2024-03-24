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Корр RT: Луганск присоединился к акции «Летят журавли»

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Луганск присоединился к акции «Летят журавли». На экранах запустили белых птиц в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
Корр RT: Луганск присоединился к акции «Летят журавли»
  • AFP

Об этом сообщает корреспондент RT.

Также акция проходит в Донецке, Запорожской и Липецкой областях.

Ранее сообщалось, что минутой молчания почтили память жертв теракта возле здания «Крокус Сити Холла», где показывают проекцию «Журавли».

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