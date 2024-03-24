МЧС: на месте теракта в «Крокусе» разобрали более 400 кубометров конструкций

Спасатели МЧС России продолжают разбирать завалы на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». К настоящему моменту разобрано свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в разборе завалов на месте трагедии участвуют более 300 специалистов, задействованы 154 единицы техники.

«Также продолжают работать специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчёты и психологи МЧС России», — говорится в сообщении.

Ранее поступила информация о том, что количество пострадавших в результате теракта в «Крокусе» достигло 180.