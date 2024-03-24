RT в Telegram
Подпишись

МЧС: на месте теракта в «Крокусе» разобрали более 400 кубометров конструкций

Короткая ссылка
Спасатели МЧС России продолжают разбирать завалы на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». К настоящему моменту разобрано свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций.
МЧС: на месте теракта в «Крокусе» разобрали более 400 кубометров конструкций
  • AFP
  • © RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в разборе завалов на месте трагедии участвуют более 300 специалистов, задействованы 154 единицы техники.

«Также продолжают работать специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчёты и психологи МЧС России», — говорится в сообщении.

Ранее поступила информация о том, что количество пострадавших в результате теракта в «Крокусе» достигло 180.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить