В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в Telegram. Ранее Гладков сообщил, что водитель сельскохозяйственного предприятия пострадал в результате атаки ВСУ на село Цаповка Борисовского района.