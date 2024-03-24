В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
- РИА Новости
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в Telegram.
Ранее Гладков сообщил, что водитель сельскохозяйственного предприятия пострадал в результате атаки ВСУ на село Цаповка Борисовского района.
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