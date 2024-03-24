Мужчина рассказал, что террористы в «Крокусе» вели стрельбу в метре от него
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«В метре от меня были [террористы] и начали стрелять. Судьба… Могли зацепить или даже вообще завалить меня», — рассказал он.
Мужчина пришёл на концерт «Пикника» с девушкой, стрельба началась, когда они вошли в здание.
«Террористы видели меня. До меня был метр. Я был чуть впереди, а они сзади. Потом мы с ними поравнялись, они были справа», — рассказал RT собеседник.
По его словам, он видел, как боевики стреляют по людям.
Во время спасения после начала стрельбы мужчина сильно подвернул ногу, у его девушки ушибы лица и порезы от стёкол.
По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.