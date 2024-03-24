Мужчина рассказал, что террористы в «Крокусе» вели стрельбу в метре от него

Мужчина рассказал RT, что во время стрельбы в «Крокус Сити Холле» террористы находились в метре от него.

«В метре от меня были [террористы] и начали стрелять. Судьба… Могли зацепить или даже вообще завалить меня», — рассказал он.

Мужчина пришёл на концерт «Пикника» с девушкой, стрельба началась, когда они вошли в здание.

«Террористы видели меня. До меня был метр. Я был чуть впереди, а они сзади. Потом мы с ними поравнялись, они были справа», — рассказал RT собеседник.

По его словам, он видел, как боевики стреляют по людям.

Во время спасения после начала стрельбы мужчина сильно подвернул ногу, у его девушки ушибы лица и порезы от стёкол.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.