У здания «Русской Медиагруппы» организуют пункт сбора донорской крови

В понедельник, 25 марта, с 11:00 до 14:00 мск около здания «Русской Медиагруппы» по адресу 3-я Хорошёвская улица, 12 будет организован передвижной пункт сбора донорской крови.

Сотрудники холдинга, звёзды российской эстрады, а также каждый желающий, кто придёт к зданию «Русской Медиагруппы», смогут сдать кровь и помочь пострадавшим в результате теракта в здании «Крокус Сити Холла».

Акция проводится совместно с ФМБА.

Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.