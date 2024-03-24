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У здания «Русской Медиагруппы» организуют пункт сбора донорской крови

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В понедельник, 25 марта, с 11:00 до 14:00 мск около здания «Русской Медиагруппы» по адресу 3-я Хорошёвская улица, 12 будет организован передвижной пункт сбора донорской крови.
У здания «Русской Медиагруппы» организуют пункт сбора донорской крови
  • Gettyimages.ru
  • © Nadya Tkach

Сотрудники холдинга, звёзды российской эстрады, а также каждый желающий, кто придёт к зданию «Русской Медиагруппы», смогут сдать кровь и помочь пострадавшим в результате теракта в здании «Крокус Сити Холла».

Акция проводится совместно с ФМБА.

Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.

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