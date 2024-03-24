У здания «Русской Медиагруппы» организуют пункт сбора донорской крови
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Сотрудники холдинга, звёзды российской эстрады, а также каждый желающий, кто придёт к зданию «Русской Медиагруппы», смогут сдать кровь и помочь пострадавшим в результате теракта в здании «Крокус Сити Холла».
Акция проводится совместно с ФМБА.
Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.
По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.