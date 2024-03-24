RT поговорил с видеографом, выжившим при теракте в «Крокусе»

RT поговорил с видеографом Кириллом Смольяниновым, выжившим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Смольянинов является автором видео, на котором запечатлены первые минуты нападения.

По словам собеседника, он пришёл на концерт «Пикника», чтобы снять для группы клип. По словам мужчины, перед началом стрельбы он находился около входа, откуда позже зашли террористы, и говорил с фотографом.

«Что меня спасло — я просто решил отойти немного назад... в центр зала», — добавил он.

Собеседник видеографа погиб, а Смольянинову удалось выбраться в фойе и залечь на эскалатор. Он добавил, что террористы заметили его на эскалаторе и открыли огонь.

«Они по мне стреляли... Единственную травму, которую я получил, — пальцы обрезал рассыпавшимся стеклом... А потом я даже сделал глупость, конечно. После того как немного прополз, я опять вылез и начал снимать. Шока не было. Не знаю почему», — вспоминает мужчина.

По словам Смольянинова, все, кто пытался прятаться за столбами или столиками, вероятно, погибли — их было около 30 человек. Одного из них мужчина знал. Смольянинов добавил, что пытался объяснить людям, что не стоит прятаться от автоматов за столбами, но те были в слишком большом шоке, чтобы послушать.

На видео — кадры Кирилла Смольянинова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.