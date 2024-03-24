Супружеская пара пропала после теракта в «Крокус Сити Холле», их ищет дочь Людмила.

Об этом женщина рассказала в беседе с RT.

По словам собеседницы, незадолго до начала стрельбы родители прислали видео из зала. Потом ей позвонила сестра и сообщила, что в «Крокусе» что-то случилось. Женщина начала звонить родителям, но их телефоны уже были недоступны.

Позже в сети она нашла пост двух мужчин, которые ищут своих жён. На фотографии этих женщин из концертного зала Людмила увидела своих родителей.

«У них такая же ситуация… жена одного из них прислала ему видео. Там были слышны выстрелы. Он начал ей звонить, но уже были не абоненты», — рассказала Людмила.

Отец Людмилы — военный в отставке и руководитель на предприятии, мать работает там же экономистом. Билеты на выступление «Пикника» они купили заранее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.