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Опубликовано видео работы Путина в первые минуты после теракта в «Крокусе»

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Автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал видео работы президента России Владимира Путина в первые минуты после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Опубликовано видео работы Путина в первые минуты после теракта в «Крокусе»
  • AFP
  • © Mikhail METZEL

Соответствующие кадры Зарубин показал в Telegram.

На кадрах видно, как российский лидер по телефону получает доклады касательно ситуации в «Крокусе» от различных ведомств.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.

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