Опубликовано видео работы Путина в первые минуты после теракта в «Крокусе»

Автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканала «Россия 1» Павел Зарубин опубликовал видео работы президента России Владимира Путина в первые минуты после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

AFP

© Mikhail METZEL

Соответствующие кадры Зарубин показал в Telegram. На кадрах видно, как российский лидер по телефону получает доклады касательно ситуации в «Крокусе» от различных ведомств. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание. По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.