Опубликовано видео работы Путина в первые минуты после теракта в «Крокусе»
- AFP
- © Mikhail METZEL
Соответствующие кадры Зарубин показал в Telegram.
На кадрах видно, как российский лидер по телефону получает доклады касательно ситуации в «Крокусе» от различных ведомств.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.
По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.