RT поговорил с судьёй на чемпионате по танцам, который проходил в «Крокусе»
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«Шли финалы, мы судили, тут началась какая-то паника, забегали посторонние люди и родители и кричали: «Там стрельба!» — рассказал Бисеров.
По его словам, в первые минуты теракта главной задачей судей было не допустить паники. Он добавил, что у членов исполкома с собой не было телефонов: по правилам они сдают их перед судейством.
«Охрану и волонтёров отправили уточнить, что именно происходит. Потом были заблокированы двери. Как только информация подтвердилась, в микрофон было объявлено, что турнир заканчивается», — вспоминает Бисеров.
Бисеров был с группой из 40 человек, которые не знали, куда бежать, из-за противоречивой информации о террористах. Выйти им помогли сотрудники Росгвардии. По коридорам люди выбрались на улицу.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.
По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.