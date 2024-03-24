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RT поговорил с судьёй на чемпионате по танцам, который проходил в «Крокусе»

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RT поговорил с Александром Бисеровым — одним из судей на чемпионате по танцевальному спорту, который проходил в подмосковном «Крокус Сити Холле».
RT поговорил с судьёй на чемпионате по танцам, который проходил в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Шли финалы, мы судили, тут началась какая-то паника, забегали посторонние люди и родители и кричали: «Там стрельба!» — рассказал Бисеров.

По его словам, в первые минуты теракта главной задачей судей было не допустить паники. Он добавил, что у членов исполкома с собой не было телефонов: по правилам они сдают их перед судейством.

«Охрану и волонтёров отправили уточнить, что именно происходит. Потом были заблокированы двери. Как только информация подтвердилась, в микрофон было объявлено, что турнир заканчивается», — вспоминает Бисеров.

Бисеров был с группой из 40 человек, которые не знали, куда бежать, из-за противоречивой информации о террористах. Выйти им помогли сотрудники Росгвардии. По коридорам люди выбрались на улицу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.

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