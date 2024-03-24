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RT поговорил с мамой инвалида-колясочника, который спас девушку во время теракта

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RT поговорил с мамой инвалида-колясочника Максима, который спас свою девушку Наталью во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
RT поговорил с мамой инвалида-колясочника, который спас девушку во время теракта
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

По словам собеседницы RT, в списках погибших и пострадавших Максима до сих пор нет. Женщина узнала детали произошедшего от девушки сына.

«Созванивалась с ней вчера в семь утра... Мне было важно одно: есть ли надежда, что он живой. Я говорю: ты же не видела. Может, ты в шоке была. Но она сказала не надеяться. Потому что, говорит, если бы не поняла, что всё, никогда бы не оставила его», — рассказала она.

По словам девушки её сына, когда началась стрельба, они пошли из концертного зала к выходу, но у эвакуационной лестницы не было пандуса. Наталья села у ног Максима, и в этот момент террорист выстрелил в него.

Максим упал на Наталью — и преступники не увидели её. Позже начался пожар, вспыхнули кресла и коляска, под которой был её молодой человек. Девушка отползла от него, а потом ей пришлось уйти. Она получила ожоги. Сейчас она под транквилизаторами.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.

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