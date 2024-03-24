Губернатор Воробьёв: поисковые работы в «Крокус Сити Холле» продолжаются
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Воробьёва, ночью работающие на месте спасатели открыли технологический проём с западной стороны здания, что облегчило доступ к концертному залу.
В настоящий момент, как рассказал губернатор, спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения кран для разбора завалов.
«Поисковые работы продолжаются», — говорится в сообщении.
По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.