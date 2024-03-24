Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено
В Севастопольской бухте восстановлено движение морского пассажирского транспорта, информирует пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
- globallookpress.com
- © Ulf Mauder/dpa
Об этом ведомство написало в Telegram.
Отмечается, что движение возобновлено с 10:00 мск.
Движение морского транспорта было остановлено более чем на четыре часа.
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