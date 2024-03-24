Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновлено

В Севастопольской бухте восстановлено движение морского пассажирского транспорта, информирует пресс-служба дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Об этом ведомство написало в Telegram.

Отмечается, что движение возобновлено с 10:00 мск.

Движение морского транспорта было остановлено более чем на четыре часа.