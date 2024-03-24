Мужчина прикрыл собой жену и дочь в «Крокус Сити Холле» и получил ранение

Мужчина прикрыл собой жену и дочь во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и получил ранение, сейчас семья не может найти его. Об этом RT рассказала его супруга Галина Ш.

По словам собеседницы RT, её супруга нет ни в списках погибших, ни в списках раненых. На концерт они пошли всей семьёй вместе с 19-летней дочерью. Она тоже была тяжело ранена и только сегодня пришла в себя.

Когда началась стрельба, Галина с мужем и дочкой побежали из холла в зал. Туда же ворвались террористы.

«Он бежал позади нас, прикрывая. Он на нас завалился, мы упали, он лежал на нас и заливал своей кровью. Её было очень много. Боевики, когда ходили и добивали людей, подумали, что мы мёртвые… из-за крови. Я дочери шептала: «Лежи и не двигайся», — вспоминает Галина.

По словам женщины, ей пришлось сделать самый страшный выбор в своей жизни.

«Они ушли, всё было в огне от пола до потолка. Пошёл жар, люди кричали: «Кто может, уходите». Я понимала, что Олега я уже не вытащу. А раненую дочь я попыталась вытащить и вытащила... уже по телам мёртвых людей. Сейчас у меня проблема со слухом из-за выстрелов и крови мужа, которая затекла мне в уши, когда мы лежали», — добавила она.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133.