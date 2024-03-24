Российский флаг приспустили на здании Народного совета Луганска
Российский флаг приспустили на здании Народного совета Луганска в день траура по погибшим в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
- РИА Новости
Фото предоставил военный корреспондент RT Александр Яремчук.
В России 24 марта объявлено днём траура по жертвам теракта в «Крокусе».
По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 133.
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