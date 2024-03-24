РЖД бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших при теракте

РЖД готовы бесплатно перевезти в Москву и из Москвы родственников пострадавших и погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом говорится в Telegram-канале РЖД.

«Бесплатно перевезём родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы», — говорится в сообщении.

Для оформления проезда нужно позвонить по телефону 8 (800) 250-15-20.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» и «Ямал» вернут деньги отказавшимся от рейсов в Москву.

Также в «Яндексе» сообщили, что оформят полный возврат денег за билеты на «Пикник».

В России 24 марта объявлено днём траура по жертвам теракта в «Крокусе».

По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 133.