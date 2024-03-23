ТАСС: четырёх подозреваемых в теракте в «Крокусе» привезли на допрос в Москву

Четырёх подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» доставили в Москву на допрос в Следственный комитет России.

Как сообщает ТАСС, их привезли в двух автозаках. В ближайшие дни следствие должно ходатайствовать о заключении боевиков — всем им грозит пожизненное лишение свободы.

ФСБ ранее доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.