ТАСС: четырёх подозреваемых в теракте в «Крокусе» привезли на допрос в Москву
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, их привезли в двух автозаках. В ближайшие дни следствие должно ходатайствовать о заключении боевиков — всем им грозит пожизненное лишение свободы.
ФСБ ранее доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.