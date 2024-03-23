RT в Telegram
Подпишись

Депздрав: более 4 тысяч людей пришли сдать кровь пострадавшим в «Крокусе»

Короткая ссылка
Более 4 тыс. людей пришли в донорские центры сдать кровь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Депздрав: более 4 тысяч людей пришли сдать кровь пострадавшим в «Крокусе»
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом столичный Департамент здравоохранения информирует в Telegram.

«За сегодняшний день более 4000 москвичей пришли на помощь пострадавшим», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Центр крови имени О.К. Гаврилова продолжит свою работу, пока все желающие не сдадут кровь, и снова откроется в 8 утра 24 марта.

Утром 23 марта сообщалось, что в Москве люди массово приходят в донорский центр, чтобы сдать кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Так, более 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров крови Подмосковья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить