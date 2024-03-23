Депздрав: более 4 тысяч людей пришли сдать кровь пострадавшим в «Крокусе»

Более 4 тыс. людей пришли в донорские центры сдать кровь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом столичный Департамент здравоохранения информирует в Telegram.

«За сегодняшний день более 4000 москвичей пришли на помощь пострадавшим», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Центр крови имени О.К. Гаврилова продолжит свою работу, пока все желающие не сдадут кровь, и снова откроется в 8 утра 24 марта.

Утром 23 марта сообщалось, что в Москве люди массово приходят в донорский центр, чтобы сдать кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Так, более 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров крови Подмосковья.