Депздрав: более 4 тысяч людей пришли сдать кровь пострадавшим в «Крокусе»
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом столичный Департамент здравоохранения информирует в Telegram.
«За сегодняшний день более 4000 москвичей пришли на помощь пострадавшим», — сказано в сообщении.
Уточняется, что Центр крови имени О.К. Гаврилова продолжит свою работу, пока все желающие не сдадут кровь, и снова откроется в 8 утра 24 марта.
Утром 23 марта сообщалось, что в Москве люди массово приходят в донорский центр, чтобы сдать кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Так, более 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров крови Подмосковья.