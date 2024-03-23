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Жителей Подмосковья предупредили о сообщениях террористического характера

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Жителям Подмосковья поступают сообщения террористического характера — не нужно связываться с их авторами и распространять публикации, заявила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
Жителей Подмосковья предупредили о сообщениях террористического характера
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen Zigic

«С неизвестных телефонных номеров в личные сообщения жителям... поступают сообщения террористического характера, напрямую связанные с угрозой жизни и здоровья людей», — сообщила она в Telegram.

По словам Витушевой, при получении подобного сообщения следует немедленно заблокировать абонента и не вступать с ним в контакт, а также не допускать репостов и дальнейшего распространения контента. Кроме того, глава горокруга призвала сразу же сообщить об инциденте в Единую дежурную диспетчерскую службу.

По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

В МЧС России опубликовали список погибших.

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