Ущерб «Крокус Сити Холлу» в результате теракта может превысить 11 млрд рублей

Нанесённый ущерб «Крокус Сити Холлу» в результате теракта близок к 250—300 тыс. рублей за квадратный метр, заявил вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян.

Исходя из этого, сумма ущерба всему комплексу может оцениваться в 9,5—11,4 млрд рублей.

«Восстановление потребуется в том числе и пострадавшей технике, концертному оборудованию. Большая часть из утраченного в Россию не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту или замены», — заявил Манасян РИА Недвижимость.

По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

В МЧС России опубликовали список погибших.