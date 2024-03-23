Ущерб «Крокус Сити Холлу» в результате теракта может превысить 11 млрд рублей
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Исходя из этого, сумма ущерба всему комплексу может оцениваться в 9,5—11,4 млрд рублей.
«Восстановление потребуется в том числе и пострадавшей технике, концертному оборудованию. Большая часть из утраченного в Россию не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту или замены», — заявил Манасян РИА Недвижимость.
По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.
В МЧС России опубликовали список погибших.