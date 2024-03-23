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Ущерб «Крокус Сити Холлу» в результате теракта может превысить 11 млрд рублей

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Нанесённый ущерб «Крокус Сити Холлу» в результате теракта близок к 250—300 тыс. рублей за квадратный метр, заявил вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян.
Ущерб «Крокус Сити Холлу» в результате теракта может превысить 11 млрд рублей
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

Исходя из этого, сумма ущерба всему комплексу может оцениваться в 9,5—11,4 млрд рублей. 

«Восстановление потребуется в том числе и пострадавшей технике, концертному оборудованию. Большая часть из утраченного в Россию не поставляется вследствие санкций и потребует завоза по параллельному импорту или замены», — заявил Манасян РИА Недвижимость.

По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

В МЧС России опубликовали список погибших.

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