Путин подтвердил, что все, кто стрелял и убивал людей в «Крокусе», задержаны
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«Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Всего задержано 11 человек», — сказал он в обращении к россиянам.
По словам Путина, сотрудники ФСБ России работают над вскрытием всей пособнической базы террористов, а именно тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.
Он добавил, что на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.
В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
По данным, которые опубликовал Следственный комитет, число жертв нападения сейчас составляет 115.