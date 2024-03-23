Путин подтвердил, что все, кто стрелял и убивал людей в «Крокусе», задержаны

Все четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» задержаны, всего задержано 11 человек, заявил президент России Владимир Путин.

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Всего задержано 11 человек», — сказал он в обращении к россиянам.

По словам Путина, сотрудники ФСБ России работают над вскрытием всей пособнической базы террористов, а именно тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

Он добавил, что на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

По данным, которые опубликовал Следственный комитет, число жертв нападения сейчас составляет 115.